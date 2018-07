Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v severozahodni Sloveniji okoli 25 stopinj Celzija.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo spremenljivo vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Predvsem v ponedeljek bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.