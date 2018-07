Predmet pritožbe je poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja na majskem ponovljenem referendumskem glasovanju o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom. Kljub temu, da je za zakon glasovalo 49,94 odstotka, proti pa 50,06 odstotka volivcev, kvorum 20-odstotne udeležbe ni bil dosežen, zato zakon ni bil zavrnjen.

Kovačič se je na to poročilo pritožil na vrhovno sodišče, ki pa ga je pred nekaj dnevi zavrnilo. Pritožbo je ocenilo kot neutemeljeno, zavrglo pa tudi predlog za zadržanje izvajanja zakona o drugem tiru. Kovačič je že takrat napovedal nadaljevanje postopka pred ustavnim sodiščem.

Pritožbo na sodbo vrhovnega sodišča je na ustavno sodišče vložil v petek. Kot je zapisal, vrhovno sodišče ni upoštevalo dejanskega stanja neenakosti v referendumski kampanji in je povsem arbitrarno razsodilo, da neenakost ni vplivala na referendumski izid. Opozarja, da vrhovno sodišče ni sklicalo javne obravnave in zaslišanja prič, prav tako se ni pozanimalo o resničnosti navedb vlade in njega.