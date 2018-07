Bernarda, ena od obiskovalk, se je zatopila v ogledovanje oblek, ki so visele z obešalnikov. V humanitarnem centru Rdečega križa je iskala bluzo, ki bi ji pristajala. »Z manjšimi presledki sem od vsega začetka udeleženka teh dogodkov. Tukaj najdem kakšen zaklad, ki se ga v trgovini ne da najti,« je dejala, medtem ko je na svetlobi držala eno od bluz. V roki je imela platneno vrečko. »Bila je precej polna,« je dejala. V njej je s seboj prinesla hrano, ki jo je zamenjala za obleke.

Tako deluje Izmenjevalnica, ki jo Rdeči križ enkrat na mesec organizira v svojem humanitarnem centru na Viču in enkrat na mesec v središču Ljubljane – za vsak izdelek, ki ga obiskovalci prinesejo s seboj, dobijo neki drug izdelek. Tako pretežno obleke, pa tudi keramika in druge stvari, namesto da bi jih odpeljali na smetišče, spet postanejo uporabne. Od poletja 2014, ko so začeli s temi dogodki, so zbrali devet ton izdelkov. Ljudje, ki prihajajo po pomoč, dobijo predvsem hrano, ki je ni v paketih pomoči, pripomočke za čiščenje in osebno higieno. Ti so še posebno zaželeni, saj predstavljajo precejšen delež družinskih stroškov in niso poceni.

»Nekatere stvari dolgo časa čakajo v zabojnikih in bi jih odpeljali v reciklažo. Ko smo leta 2014 začeli z Izmenjevalnico, so prostovoljci in zaposleni rekli, da je teh oblačil škoda in da bi se dalo iz njih še kaj narediti. Takrat je padla ideja o Izmenjevalnici. Oblačila smo dali na voljo širši javnosti in v zameno začeli zbirati, kar ljudje bolj potrebujejo. Donacija se tako pretvori v drugo obliko donacije,« je povedala Klara Debeljak z Rdečega križa, ki sicer ugotavlja, da kljub gospodarski rasti krize za mnoge ljudi še ni konec.

»V zadnjih dveh letih se je število prejemnikov socialne denarje pomoči nekoliko zmanjšalo, a se stiske tistih, ki so dolgotrajno ogroženi, poglabljajo. Trajajo dlje, težje pridejo iz revščine. Porabijo vse svoje vire za preživetje. Na tem področju še nismo iz krize, dela imamo še dovolj. Ko človek pristane na dnu, so težave velikokrat povezane tudi z zdravjem. Težave se začnejo prepletati,« je dodala. V ljubljansko območno združenje Rdečega križa sicer po pomoč prihaja deset tisoč ljudi.