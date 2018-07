Bruce Willis na žaru Demi Moore

Igralec Bruce Willis se je pustil peči na žaru. Bil je namreč osrednji gost Roasta, oddaje televizije Comedy Central, v kateri bližnji zbijajo šale na račun izbranega zvezdnika. Najbolj si je svojega nekdanjega moža privoščila Demi Moore, ki nikakor ni mogla mimo njegovih petih filmov iz serije Umri pokončno. »Z Bruceom Willisom sem bila poročena prve tri filme Umri pokončno, kar ima smisel, ker sta bila zadnja dva sranje.« Potem pa je zbijala šale še na račun njegove plešavosti. »Ljudje so se spraševali, zakaj se je končal najin zakon. Mislim, da zato, ker se je vanj vrinilo ljubosumje. Bruce nikoli ni prebolel dejstva, da je meni pleša veliko bolje pristajala kot njemu,« je spomnila na svojo vlogo v filmu G. I. Jane iz leta 1997. To je bilo le tri leta, preden se je končal njun zakon, ki je trajal od leta 1987 do 2000 in ga je Moorova v oddaji primerjala s filmom Šesti čut, saj je bil Willis »ves čas mrtev«. Z Demi Moore ima Willis tri hčerke, Rumer, Tallulah in Scout, s svojo poznejšo ženo Emmo pa je nato dobil še hčerki Mabel in Evelyn.