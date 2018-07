V četrtek je osrednji poletni dogodek v gorenjski prestolnici odprl koncert Eroike Aromatike. Pester izbor kulturnih, športnih in zabavnih prireditev bo trajal do nedelje, a ima letos povsem drugačen prizvok kot prejšnja leta, ko je občinstvo rajalo ob Plavem orkestru, Ivanu Zaku in drugih izvajalcih – precejšen del jih je bilo iz držav bivše Jugoslavije. Tako smo od članov sveta zavoda izvedeli, da si je letos kranjski župan Boštjan Trilar zaželel v Kranju poslušati Zdravka Čolića, ki naj bi za koncert zahteval nekaj deset tisoč evrov, a so bile smernice za Kranfest to poletje povsem drugačne.

Srečko Štagar iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj pravi, da je letošnji Kranfest precej okrnjen, saj je direktor Tomaž Štefe dal navodila v skladu s smernicami sveta zavoda. Ta je sprejel soglasno odločitev, da bo letos kranjsko občinstvo poslušalo predvsem domače, slovenske izvajalce, manj pa bo južnjaških ritmov oziroma izvajalcev z območja bivše Jugoslavije. »Svet zavoda ni sprejel kar počez predlaganega proračuna Kranfesta, vrednega okoli 90.000 evrov. Govorilo se je, da bo Zdravko Čolić prepeval za kar 40 tisočakov, zato smo v razpravi sklenili, da naj bo poudarek na domači kulinariki in ne čevapčičih, prireditev pa v znamenju slovenskih izvajalcev,« je usmeritev Kranfesta potrdila članica sveta zavoda Barbara Gunčar, sicer mestna svetnica in kandidatka na prihodnjih lokalnih volitvah.

Poudarila je, da ne gre za ksenofobijo, nestrpnost do tujih izvajalcev, ampak za poslanstvo zavoda, ki naj povezuje kulturo in turizem: »V ospredju naj bodo domači gostinci in ljudje naj uživajo ob dobrih izvajalcih,« je dodala in poudarila, da je nezadovoljstvo z lanskim Kranfestom izrazilo več članov sveta, zato so se poenotili o drugačnem konceptu.

Štagar, ki je odgovoren za organizacijo Kranfesta, je potrdil, da naj bi bil celoten koncept bolj festivalski in manj »veselica«. Pester tridnevni program je na voljo tudi na spletu in že hiter pogled pokaže, da je Kranfest precej drugačen od drugih množičnih prireditev. Kranjska noč je sicer pred leti privabila na desettisoče ljudi v mestno jedro, a poudarek je bil na zabavi. Vsebina Kranfesta letos pa je zdaj kranjski poskus drugačne prireditve.