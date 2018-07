In spet je vse tako, kot je nekdaj bilo. Zlatko Zahović se ni samo vrnil v pisarno, v četrtek je sedel še na klop. Maribor je spet takšen, kakršen si sam najbolje predstavlja, da mora biti. V Ljudskem vrtu so znova pobotani, po izločitvi Partizanija pa še ohrabreni sporočajo, da zmorejo največ, ko so notranje poenoteni. Kaj konkretno pa morajo storiti, da bodo dosegli vedno najvišje cilje – torej najprej vrniti naslov v Maribor –, je neobičajno direktno predsinočnjim razkril Darko Milanič: »Ko bo povprečje prejetih golov manj kot 0,5 na tekmo, bo super. Takrat bomo osvojili vse.«

Če je, takoj za epilogom vprašanja prihodnosti Zlatka Zahovića, med večjimi zgodbami poletja menjava trave, ki se je za mlajše izkazala tudi skoraj za prehitro, saj so imeli v četrtek na njej težave z žogo, potem se Maribor znova mirneje zateka k notranjim rezervam. Prestopni rok ni bil odmeven, prej konsolidacijski. Da bo Kenan Pirić prišel kot dolgoročna zamenjava za Jasmina Handanovića, ki so se mu v četrtek po dolgem času malo tudi zatresle roke, je bilo znano že pozimi. Iz Zrinjskega je prišel še Nardin Mulahusejnović, da ima Darko Milanič še več rešitev višje po bokih, kjer bo po (ne)pričakovanem odhodu Damjana Boharja konkuriral tudi Felipe Santos, ki se je (samo)priporočil z dobro spomladansko tekmo proti vijoličastim v dresu Ankarana.

Ampak načrte za globinsko povsem konkurenčen kader, ki je na pripravah navdušil z gol razliko 30:5 na osmih tekmah, je nekoliko skvarila že ob koncu lanske sezone poškodba Denisa Šmeja, da je Milanič – potem ko nad podobno idejo še vedno ni navdušen Dino Hotić – pretvoril Luko Štora v bočnega branilca. Tu je Maribor še naprej najbolj tanek, saj Mitja Viler in Martin Milec nimata zamenjav, vsaj ne takih, po katerih bi zavestno posegli. Ob povsem zdravem kadru mora Milanič, kar je ključ za notranje ravnovesje kluba, še naprej previdno, taktično in konsenzualno razporejati minute ter hkrati najti ravnovesje med hitrostjo in posestjo, kar je pokazala prav tekma s Partizanijem, ko sta Dare Vršič in Marcos Tavares pokazala, da Mariboru ugaja tudi manj zaletava igra. Zato pa je Milanič razložil: »Ko v nekem trenutku nekateri lani niso dobivali minut, pa so bili zaradi tega nezadovoljni, smo ponavljali, da bodo dobili priložnost, če bodo trdo delali. Če govorimo o celotnem prvenstvu, dobijo vsi svoje priložnosti.«

Naša napoved: 1. mesto