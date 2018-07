Po slabih dveh mesecih premora bodo slovenske nogometne zelenice ta konec tedna znova zaživele. V že 28. sezoni bodo naslov branili nogometaši Olimpije, ki so vsaj na papirju poleg štirinajstkratnih prvakov Mariborčanov glavni favoriti za končno zmago. Na prvi obračun med tekmecema sicer ne bo treba čakati predolgo, saj se bosta prvič pomerila že v petem krogu 18. avgusta v Stožicah. V boj za prvo mesto se utegnejo znova vmešati Domžalčani, ki so zadržali lansko ekipo, a ob tem odkrito priznavajo, da njihov cilj ni državni naslov, temveč osvojitev enega od mest, ki prinašajo nastope v Evropi. Za dodatno popestritev bo poskrbel edini novinec med prvoligaško druščino Mura, ki se po petih letih vrača med najboljše. Prekmurci so lansko sezono z uspešnim nastopanjem v drugi ligi začrtali vrnitev na pota stare slave, da bi v tem slogu tudi nadaljevali, pa so s podaljšanjem pogodbe trenerju Anteju Šimundži poskrbeli že maja.

ALUMINIJ – CELJE 2:1 (1:1)

Prva tekma 28. sezone državnega prvenstva je bila odigrana v Kidričevem, kjer so nogometaši Aluminija gostili Celje. Ekipi sta prikazali všečno predstavo, polno priložnosti in lepih akcij, gledalci pa so videli tri zadetke, od tega dva z enajstih metrov, in na veselje domačih navijačev zmago igralcev trenerja Oliverja Bogatinova.

Na prvi zadetek v novi sezoni sicer ni bilo treba čakati predolgo, saj je padel že v 14. minuti. Po napaki Aluminijeve obrambe in roki Ivana Koteka je z najstrožje kazni zadel Rudi Požeg Vancaš. A vodstvo gostov je bilo kratkega roka, saj je le sedem minut pozneje izid na 1:1 poravnal novinec pri Kidričanih Erik Gliha.

Čeprav so bili Celjani v nadaljevanju tekme boljši tekmec, med drugim so pred odhodom na odmor po strelu Tilna Pečnika zatresli celo prečko, pa so se novega zadetka veselili domači. V 59. minuti je Aluminiju enajstmetrovko priigral Rok Kidrič, zanesljivi izvajalec za prve tri točke domačih v novi sezoni pa je bil 21-letni Matic Vrbanec.

MURA – TRIGLAVdanes ob 18. uri, sodnik: Obrenović

Pa je končno spet prišel ta dan. Pet let so čakali nanj v Murski Soboti. Vmes so se na Fazaneriji v pokalu sicer opekle Gorica in Domžale, vendar to še zdaleč ni zadoščalo Sobočanom. Ne za – še pravno gledano tretjo – Muro. Ne za okolje, ki naj bi prodalo do 600 vstopnic za današnjo tekmo zgolj v predprodaji. Mura bo proti Triglavu krenila z ogrodjem iz lanske sezone, v katero bo Ante Šimundža počasi vključeval prispelo šesterico. Zaradi registracije še ne more računati na vratarja Nevistića. »Zavedamo se, da je Triglav standardna prvoligška ekipa. Res je, da so si izborili obstanek skozi kvalifikacije, a to ne zmanjšuje njihov izkušenj. Imeli bomo devet derbijev v prvi četrtini prvenstva, čim prej moramo uloviti ritem prve lige,« meni Ante Šimundža. Predvsem računa na podporo, ob lepem vremenu bi bil kot dober obisk razumljen takšen čez 3000 gledalcev. Ti bodo v primerjavi z lansko sezono lahko uvodoma predvidoma preverili, kaj v obrambo prinašata Špiro Peričić in Klemen Šturm. Čeprav so ostali brez Mateja Poplatnika in Davida Zeca, ki sta za orle zadela še v dodatnih kvalifikacijah, se Triglav ne boji gostovanja s klubom, ki bi jih lahko potisnil po lestvici navzdol. »Lahko pričakujemo trdo, moško tekmo in mislim, da lahko v imenu celotne ekipe zatrdim, da so cilj tri točke,« pravi napadalec Luka Majcen.

Verjetni postavi – Mura: Šafarić, Kous, Bošković, Peričić, Šturm, Kozar, Maruško, Šušnjara, Kouter, Bobičanec, Maroša, Triglav: Curanovič, D. Kryeziu, Elsner, Arh - Česen, Kuhar, Mlakar, Udovič, E. Kryeziu, Tijanič, Majcen, Žurga. Naš namig: 1

GORICA – OLIMPIJAdanes ob 20.15, sodnik: Kajtazović

»Saj tega niste posneli?« je goriški strateg Miran Srebrnič pogledal proti televizijskemu snemalcu ob koncu včerajšnjega treninga, ko je z ekipo pilil zadnje podrobnosti pred uvodnim derbijem. Med njimi je bila očitno tudi akcija, s katero bo poskusil pretentati novega ljubljanskega stratega Ilijo Stolico in jo je skrival prav do zadnjega trenutka. Seveda ni nobenega dvoma, da sta ekipi opravili podrobno analizo druga druge, morda je tu Gorica v manjši prednosti, saj je Olimpija že odigrala dve tekmovalni srečanji, medtem ko so bile vse dosedanje goriške prijateljske.

Veliko vzporednic z zadnjo lansko tekmo ni mogoče potegniti, saj je v obeh moštvih veliko sprememb. Glavna goriška je občutna pomladitev, Ljubljančani novo oziroma drugačno podobo šampionske ekipe iščejo z novim trenerjem. Ilija Stolica naj bi se ob svojem prvem nogometnem obisku Nove Gorice predstavil z bolj domačo ekipo in odpočil nekatere iz evropske zasedbe. Osvežitev bi lahko bila recept za zmago po dveh sorazmerno skromnih evropskih tekmah brez doseženega zadetka.

Da brez njega uvod v sezono ne bo pravi, se zaveda tudi Srebrnič. »Moramo biti odločni in zabiti gol. Če bomo samo čakali, bomo težko iztržili ugoden izid.« V lanski sezoni so Ljubljančani v Novi Gorici dobili obe gostovanji.

Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Hodžić, Tomiček, Lipušček, Celcer, Kolenc, Grudina, Osuji, Marinič, Kotnik, Filipović, Olimpija: Ivačič, Bagnack, Gajić, Ilić, Kronaveter, Boateng, Štiglec, Putinčanin, Črnic, Tomić, Miškić. Naš namig: 2.

RUDAR – MARIBORjutri ob 18.15, sodnik: Sagrković

To pa bo uvod. Neposredni obračun tekmecev, ki sta se ravno dobro ogrela za Evropo. Ker v četrtek v Velenju gostuje Steaua, Maribor pa odhaja v Tbilisi k Čikuri, čaka tako Marijana Pušnika kot Darka Milaniča precejšen premislek. Kako in, še pomembneje, s kom. Še zlasti zato, ker Maribor želi prioritetno vrniti naslov čez Trojane, Rudar pa ima formalno tihe, a na igrišču tudi razpoznavne apetite. Milanič v četrtek ni skrival, da so nekateri po zmagi nad Partizanijem prišepali v slačilnico. V kadru, ki je na pripravah marljivo zabijal, se ponujajo notranje rezerve bolj v napadu kot v rahlo poškodovani obrambi, saj čakajo na svoje minute ob Gregorju Bajdetu še Jasmin Mešanović, po novem pa še novinca Felipe Santos in Nardin Mulahusejnović. Konkurenca. »Veliko bo odvisno od naše podobe na igrišču,« je zato ključna izjava Darka Milaniča. Čeprav je šlo za evropsko ligo, Tre Fiori za Rudar ni bil niti generalka, zato so si težji zalogaj naložili v ponedeljek s tekmo proti Spartaku. »Nasprotnik je neposreden v napadanju in je malo spremenil ekipo,« je Milanič opisal Rudar. Z dodatnim opozorilom, da Ob jezeru nikoli ni lahko. Pušnik, ki je ohranil obrambo, bo pred Steauo preveril, koliko se na sredini dejansko pozna odhod Jake Bijola in Ilije Antonova ter kako se bosta predvidoma Milan Tučić in Dominik Radić kosala z bolj preverjeno obrambo.

Verjetni postavi – Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Pišek, Muić, Trifković, Bolha, Parfitt - Williams, Tučić, Radić, Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Ivković, Viler, Pihler, Dervišević, Bajde, Kramarič, Tavares, Zahović. Naš namig: 2

DOMŽALE – KRŠKO jutri ob 20.15, sodnik: Ponis

Krčani v svoji četrti sezoni med prvoligaši ciljajo na mesta na sredini prvenstvene razpredelnice. To bodo poskušali doseči z močno prevetreno zasedbo, saj je ekipo zapustilo kar devet igralcev, osem pa je novih. Trener Alen Šćulac bo zagotovo močno pogrešal v minuli sezoni najboljšega podajalca lige Tončija Mujana, zapustil pa jih je tudi kapetan Marko Krajcar. Odločitev, kdo bo odslej v novi sezono nosil kapetanski trak je nedvomno presenetljiva, saj se je Šćulac za vodjo na igrišču imenoval še ne 19-letnega Jana Gorenca.

Prva preizkušnja za zasedbo, ki v povprečju šteje 23 let, bo vse prej kot lahka, saj gostujejo pri Domžalah, proti katerim so v minuli sezoni vpisali zmago in tri poraze. Za nameček je moštvo ob Kamniški Bistrici že v pogonu, saj je v četrtek uspešno preskočilo prvo oviro na poti do uvrstitve v evropsko ligo Široki Brijeg.

»Želeli smo si takšnega ritma, saj to pomeni, da bomo še naprej nastopali v Evropi. Na Krško se bomo poskušali maksimalno pripraviti, saj želimo z zmago odpreti letošnjo prvoligaško sezono. Vemo, da je slovenska liga tista, ki nam prinaša evropske izzive, zato je pomembno, da smo v njej še naprej uspešni. To je naš primarni cilj,« zatrjuje branilec Domžal Dario Melnjak.

Verjetni postavi – Domžale: Milić, Klemenčič, Širok, Bizjak, Ibraimi, Ibričić, Melnjak, Nicholson, Dobrovoljc, Gnezda Čerin, Husmani, Krško: Zalokar, Kulinits, Glover, Brekalo, Štefulj, Mandić, Ogrinec, Ahčin, Srečković, Vekić, Ristovski, Frelih, Zakrajšek, Kovačič, Volarič, Da Silva, Sokler, Božić. Naš namig: 1