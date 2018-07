Zloraba sklada

Davčne oblasti države New York so pred mesecem dni začele preiskavo o delu dobrodelne ustanove predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi suma kršenja zakonodaje. Informacija o tem pa je v javnost prišla šele zdaj. Če preiskava odkrije elemente kaznivih dejanj, potem bo predana državnim tožilcem, ki bodo nadaljevali delo, pri čemer bodo morali zahtevati objavo davčnih napovedi predsednika Trumpa, čemur se je ta doslej krčevito upiral. Guverner države New York je v četrtek potrdil potek preiskave in dejal, da je zakon enak za vse. Preiskavo so sprožili po tožbi pravosodne ministrice New Yorka Barbare Underwood, ki trdi, da je Trump porabljal denar iz fundacije za poravnavo pravnih sporov, pomoč svoji predsedniški kampanji in poravnavanje osebnih in poslovnih stroškov. Med drugim je porabil 10.000 dolarjev za plačilo izdelave lastnega portreta v skoraj naravni velikosti.