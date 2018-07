Slovenski nogomet ima še naprej štiri predstavnike na evropskih tekmovanjih. Olimpija je sicer izpadla v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Qarabagu, a bo pot nadaljevala v drugem krogu kvalifikacij za ligo Evropa, kamor so se prebili tudi Maribor, Domžale in Rudar Velenje. Mariborčani so na povratnem obračunu v Ljudskem vrtu z 2:0 ugnali albanskega predstavnika Partizanija (skupno 3:0), Domžalčani so v Športnem parku remizirali s Širokim Brijegom 1:1 (skupno 3:3), Rudar Velenje pa je v San Marinu s 3:0 porazil klub Tre Fiori (skupno 10:0). Najbolj zvenečega nasprotnika v drugem krogu kvalifikacij je dobil velenjski Rudar, ki se bo pomeril z nekdanjim evropskim prvakom Steauo iz Bukarešte. Domžale bodo moči merile z ruskim predstavnikom Ufo, Maribor z gruzijskim Čikuro in Olimpija s severnoirskim Crusadersom.

Domžalčani proti Bojanu Jokiću »Zelo dobro smo začeli tekmo in gostujoče moštvo z agresivno in hitro igro nemudoma postavili pod pritisk. Bili smo kompaktni in natančni pri podajah, prav tako nam je uspevalo odlično pokrivati prostor. Hiter zadetek nam je dal krila, še naprej smo diktirali tempo in igrali z močno željo, da bi vodstvo še povišali. Čeprav smo nato prejeli zadetek, smo bili na koncu mi tisti, ki smo se veselili napredovanja v drugi krog. Povsem zasluženo, saj smo na obeh tekmah prikazali več,« je po tekmi povedal edini strelec na četrtkovi tekmi za Domžale Dario Melnjak. Domžalske nogometaše v drugem krogu kvalifikacij za ligo Evropa čaka precej težje delo, saj bo njihov nasprotnik Ufa, ki je v ruskem prvenstvu v lanski sezoni zasedla šesto mesto. Klub je bil ustanovljen leta 2009 in si v sezoni 2013/14 zagotovil mesto med prvoligaši. Od takrat je stalno napredoval, saj je prvi dve leti zasedel 12. mesto, nato sedmo in nazadnje šesto. Redni član v začetni enajsterici je bil v lanski sezoni tudi kapetan slovenske reprezentance Bojan Jokić.

Težko delo Rudar Nogometaši velenjskega Rudarja so vse delo v prvem krogu kvalifikacij za ligo Evropa opravili na prvi tekmi, ko so klub Tre Fiori ugnali s 7:0. Na povratnem obračunu so predstavniku San Marina zabili še tri gole. V polno so zadeli Klemen Bolha, Vlatko Šimunac in Abu Kamara. Igralce trenerja Marjana Pušnika zdaj čaka obračun s Steauo iz Bukarešte, ki je leta 1986 osvojila naslov evropskega klubskega prvaka in evropski superpokal. V finalu pokala državnih prvakov, predhodniku današnje lige prvakov, je bila še leta 1989, ko jo je ugnal AC Milan.