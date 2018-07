Slavje pri nekaterih in žalost pri drugih po svetovnem prvenstvu se še nista polegla, ljubitelji nogometa pa ne odpočili od napornega ritma tekem, že se je pozornost vseh prevesila k domačemu dogajanju. Konec tedna bodo tako poleg slovenskih oživela tudi številna prvoligaška igrišča drugod po Evropi, tudi s Slovenci v pomembnih vlogah. A o tem pozneje, najprej se posvetimo tekmi, ki smo jo izbrali za derbi in bo zmagovalcu prinesla že prvo lovoriko – ukrajinski superpokalni med Šahtarjem iz Donecka in Dinamom iz Kijeva v Odesi.

Tudi ta naj bi imela slovenski pridih, saj za moštvo iz ukrajinske prestolnice že od januarja igra Benjamin Verbič, ki pa po tem, ko je bil na začetku priprav eden najbolj razpoloženih igralcev Dinama, na zadnjih dveh prijateljskih tekmah ni igral. A glede na to, da je trener Aleksander Hackevič poudaril, da v procesu treninga ni bilo nikakršnih težav, z izjemo nepomembnih »poškodbic«, medtem ko je Verbiča med aduti na položaju krilnega napadalca omenjal kot prvega, je jasno, da gre za pomembnega igralca v njegovem mozaiku. »Edino težavo v tem trenutku predstavlja položaj levega bočnega branilca, saj si mora hrvaški reprezentant Josip Pivarić po svetovnem prvenstvu privoščiti oddih,« je še dodal Hackevič, medtem ko bo njegov kolega na klopi Šahtarja Paulo Fonseca pogrešal brazilskega reprezentanca Taisona, sicer pa je njegovo moštvo doživelo veliko sprememb. »V primerjavi s prejšnjo sezono so nas resda zapustili nosilci, kot so Srna, Fred, Bernard in Ferreyra, a sem absolutno zadovoljen z ekipo, ki jo imam na razpolago,« je povedal Fonseca.

Tekmo za superpokalno lovoriko v Ukrajini sicer prirejajo od leta 2004 in je povsem v znamenju omenjenih klubov, saj sta edina, ki jo imata v svojih vitrinah – Šahtar jih je zbral osem, Dinamo šest, danes pa se bosta zanjo na medsebojni tekmi pomerila enajstič. Na njej bo v vlogi prvaka in pokalnega zmagovalca nastopil Šahtar, medtem ko je bil Dinamo v zadnji sezoni na prvenstvu drugi, v pokalu pa finalist.

Kot omenjeno pa se bodo ta konec tedna začela tudi številna domača prvenstva, na katerih bodi igrali tudi nekateri Slovenci. Na Poljskem jih bo sezono začelo kar osem, Nemanja Mitrović, Roman Bezjak, Dejan Lazarević (vsi Jagiellonia Bialystok), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin), Matej Palčič (Wisla Krakov), Goran Cvijanović (Arka Gdynia), Uroš Korun (Piast Gliwice) in Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec), po trije v BiH (Emir Velić – Mladost Doboj Kakanj, Ernest Grvala in Miha Vidmar – oba Gošk Gabela) ter na Madžarskem (Miha Blažič – Ferencvaroš, Denis Klinar in Dejan Trajkovski – oba Puškaš Akademia), po dva na Češkem (Milan Kocić – Bohemians in Damjan Vuklišević – Slovan Liberec), Slovaškem (Andraž Šporar in Kenan Bajrić – oba Slovan Bratislava) in v Švici (Domen Črnigoj – Lugano in Kenan Fatkić – Thun), po eden na Danskem (Gregor Sikošek – Bröndby), kjer so imeli prvenstvo že prejšnji teden, in v Srbiji (Filip Starič – Vojvodina), v Bolgariji in Romuniji pa ni nobenega. In še to: pripravljalne tekme med seboj začenjajo igrati tudi »veliki« evropski klubi: ponoči po našem času sta se tako pomerila Manchester City in Borussia (D), danes bosta v naši neposredni bližini v Celovcu igrala Bayern in PSG…