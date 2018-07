Stave: Hitro naokoli

Ker je vmesni čas zapolnilo svetovno prvenstvo, se zdi, da je slovensko prvenstvo hitro naokoli. A začenja se celo kanček pozneje kot lansko. Generalno so napovedi izenačene. Za prvo mesto naj bi se borili predvsem Maribor in Domžale, medtem ko se Olimpijo za zdaj še sumniči. Čeravno je treba Mandariću priznati, da se mu je kombinatorika v zadnjih sezonah dvakrat izšla, pa je vtis, da bo treba letošnjo ligo začeti z vso močjo od prvega kola naprej. Stavnica Ljubljančane vseeno uvršča na drugo mesto. Po kvotah na končnega zmagovalca ima Maribor 1,80, Olimpija 2,30, Domžale pa 10,00, medtem ko naj bi bil izrazit kandidat za letošnji izpad Triglav z najvišjo kvoto za končnega zmagovalca – 250. Dejstvo je, da so Kranjčani izrazito spremenjeni in predvsem brez Poplatnika, ki bo po novem igral v Indiji. V prvem kolu gredo v soboto v Mursko Soboto k Muri, ki se je letos slavno vrnila v prvo ligo. Lepo. Fazanerija je nemara najbolj inspirativen stadion v državi, priprave so imeli nemotene, z veliko tekmami in zdi se uspešne, predvsem pa ne gre dvomiti o tem, da bodo na prvi tekmi »zagrabili« na vso moč. 1,90 imajo Prekmurci razpisanih na domačo zmago in za začetek se zdi to povsem solidno. Pa vendar nekaj treme bo. Predvsem prvi polčas bi znal bit krčevit, tako da se stava v višini 2,05 na remi po prvem delu zdi legitimna, skomina pa tudi 3,40 za zmago Mure s točno enim golom razlike. Prvak Olimpija bo v soboto zvečer gostoval v Gorici. Na prvi pogled ugodno za Ljubljančane. Gorica se v sezono podaja z malodane ekipo U21, od katere pa lahko pričakujemo veliko vnemo. 3,50 je vredna ničla, 2,05 dvojni znak na Gorico in 4,29 presenetljiva zmaga domačinov. Ničla bi bila uspeh za obe ekipi. Obenem je vtis, da bi to prej lahko bila tekma z manj kot z več goli. V obeh primerih (za 2,5 gola je razpisanih 1,80). V nedeljo bo poslastica kola. Rudar – Maribor. Izrazit favorit je Maribor, ki je imel sestavljeno ekipo že ob koncu minulega prvenstva, in velik uspeh za Velenjčane bi bila ničla, ki je tudi primerno visoka – 3,75. Po drugi strani je 1,57 na zmago Maribora razmeroma nizkih oziroma nižjih od 1,65 na to, da bodo padli vsaj trije goli, oziroma kot 1,71 na to, da bosta obe ekipi dali gol. To se zdi še najbolj na mestu. Podobno kot za Maribor velja tudi za Domžale. Utečena ekipa, ki pa podobno kot Rudar občasno odigra premalo pragmatično. A s Krškim, za katero se zdi, da potrebuje še kakšno tekmo več, da bi ujelo lasten format igre. Za zmago domačinov ob polčasu kot ob koncu je na voljo 1,85. Zdi se smiselno.