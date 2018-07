Olimpija bo v novi sezoni na domačem prizorišču branila dvojno krono, zato so cilji postavljeni zelo visoko. Vse drugo kot osvojitev obeh lovorik bi pomenilo nazadovanje in neuspeh. S tujci prenovljena ljubljanska zasedba se v pripravljalnem obdobju in na začetku evropske poti ni izkazala.

Največja težava Olimpije je napad, saj si slovenski prvaki skorajda ne pripravijo resnih priložnosti. Moštvo razen prijateljske tekme s tretjeligašem Šampionom iz Celja sploh še ni zabilo iz igre. Proti zagrebški Lokomotivi je Olimpija izkoristila dve enajstmetrovki, proti egiptovskemu predstavniku Al Ahlyju pa eno. Tekma s Ferencvarošem se je končala brez zadetkov, Qarabag pa je v kvalifikacijah za ligo prvakov zmagal v Stožicah in remiziral brez golov v Bakuju. Ljubljančani ne računajo več na usluge Andreja Vombergarja, za katerega novi strokovni štab pravi, da se ne vklopi v moštvo, a trener Ilija Stolica argentinskemu nogometašu slovenskih korenin sploh ni ponudil prave priložnosti za igro. Abass Issah je na izhodnih vratih, zato bi se strelska kriza brez novih okrepitev v napadu lahko nadaljevala tudi na državnem prvenstvu.

Ilija Stolica je vstopil v velike čevlje predhodnika Igorja Bišćana, ki je zavozil evropski izziv, nato pa strnil vrste in izoblikoval šampionsko ekipo. Bo tako tudi s Stolico, ki z neprepričljivimi argumenti miri skeptike, da si je Olimpija proti Qarabagu zaslužila več kot takojšen izpad iz igre za ligo prvakov? Uprava kluba je pomembne igralce iz minule sezone prodala ali pa so odšli brez odškodnine. Njihove zamenjave doslej niso prepričale in po kakovosti nemara ne spadajo niti v slovensko ligo, povrhu pa Olimpija še zdaleč ni osvojila sistema igre pod novim trenerjem. »Prav veliko moštev na svetu ne igra v podobnem sistemu kot mi,« priznava kapetan Branko Ilić. Trener Stolica zagovarja postavitev 4-1-4-1, ki se spreminja iz akcije v akcijo.

Spreminja pa se tudi razpoloženje prvega plačnika ljubljanskega pogona Milana Mandarića. V Bakuju nam je povedal, kako prepričan je, da bo Olimpija postala večletna vladarica slovenskega nogometa, a se je v njegove misli že po tekmi s Qarabagom znova naselil dvom. Olimpija bi pomemben korak k bolj urejeni podobi kluba naredila že s tem, da bi za športnega direktorja ustoličila verodostojnega funkcionarja, saj so čevlji za Sebastjana Cimerotića preveliki.

Naša napoved: 2. mesto.