Kljub temu sodelovanje z ZDA za Nemčijo ostaja osrednjega pomena. »Še naprej ga bom negovala,« je dejala. Prav tako si bo še naprej prizadevala za načelo multilateralizma. Kanclerka je vprašanje o napovedi novega srečanja Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina komentirala z besedami, da pozdravlja vsakršen dialog med njima. Pri tem je izrazila upanje, da bosta govorila o jedrski razorožitvi, saj imata ZDA in Rusija skupaj več kot 90 odstotkov jedrskega orožja na svetu.

Kanclerka je sicer danes pred novinarje stopila le nekaj tednov po grenkem sporu o ravnanju z migranti na nemški meji. Zaradi trenj med njeno Krščansko demokratsko unijo (CDU) in sestrsko Krščansko socialno unijo (CSU) notranjega ministra Horsta Seehoferja se je njena koalicija znašla na robu prepada.

Merklova je poudarila, da je bil spor znotraj unije, to je sestrskih strank, glede begunske politike »pogosto zelo oster«. V zvezi s tem je poseben pomen pripisala jeziku, saj ta odraža politično kulturo in lahko zaostruje ali rešuje spore. Poudarila je, da spor znotraj unije ne sme biti brezkončen in da bo vedno zagovarjala kompromis.

Kanclerka se je dotaknila tudi niza rasno motiviranih umorov v Nemčiji med letoma 2000 in 2007, ki jih je zagrešila neonacistična celica Nacionalsocialistično podzemlje (NSU), in poudarila, da je to črn madež na nemški zgodovini in poglavje, ki ga ni mogoče zapreti.