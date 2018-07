Razvijajoči se trgi z rahlo negativno donosnostjo letos niso navdušili vlagateljev. Analitiki iz treh osrednjih investicijskih hiš Goldman Sachs Group, Franklin Templeton Investments in BlackRock Inc. so ta teden izjavili, da je zdaj pravi trenutek za investiranje na razvijajoče se trge. Izjave so podkrepili z argumenti, kot so nizke tržne cene podjetij, objavljeni dobički podjetij rastejo, hkrati so tudi pričakovanja za naprej dobra, obenem so podjetja fundamentalno močna.