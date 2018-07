Richard Linklater, ameriški filmski režiser: Če česa ne razumemo, si izmislimo zgodbo

Ameriškega neodvisnega režiserja Richarda Linklaterja poznamo predvsem po uspešnicah, kot so Fantovska leta, ter trilogiji Pred zoro, Pred mrakom in Pred polnočjo z Julie Delpy in Ethanom Hawkom. Manj znano je, da je Linklater tudi ustanovitelj nepridobitne organizacije Austin Film Society, ki v Teksasu že od leta 1985 podpira lokalne filmske ustvarjalce. Njegovi zamisli, ki se je začela kot filmski klub za študente, umetnike in druge filmske navdušence, od takrat pa zrasla v eno ključnih institucij filmske produkcije v tem delu ZDA – podprli so filme kot A Ghost Story, Attenberg, Damsel in druge – so na nedavnem filmskem festivalu v čeških Karlovih Varih posvetili posebno retrospektivo. Pospremili so jo tudi pogovori z režiserjem.