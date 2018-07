Sodobni človek se je že navadil, da živi brez bolečine. Samo nekaj zaskeli ali zbode – in že smo pri zdravniku. Slovenci veljamo za pridne porabnike zdravil, med katerimi so seveda običajni lekadoli in aspirini, kar nekaj pa je tudi psihoaktivnih zdravil, ki tako ali drugače lajšajo različne tegobe, a sočasno vplivajo na naše vedenje in navsezadnje sposobnost sedenja za volanom in varnega upravljanja vozila.

Magister farmacije Milan Balaban iz strokovne službe Lekarne Ljubljana je povedal, da nekatera zdravila lahko vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Ta zdravila so na embalaži označena s trikotnikom (trigonikom). Prazen trikotnik v barvi teksta pomeni relativno prepoved upravljanja vozil, poln rdeč trikotnik pa absolutno prepoved vožnje. »V prvem primeru je vožnja odsvetovana, vendar posameznik lahko vozi in upravlja stroje na lastno odgovornost, če se počuti sposobnega. V drugem primeru je vožnja prepovedana, ne glede na počutje posameznika. Zdravila lahko vplivajo na centralni živčni sistem ali na naše možgane tako, da smo zaspani, imamo podaljšan reakcijski čas, zmanjšano pozornost, motnje vida in sluha ter povzročajo slabost, vrtoglavico, omotico ali nenavadno agresivnost. To vse poslabša sposobnost za vožnjo. V to skupino zdravil, s katerimi se zdravijo ljudje v vseh življenjskih obdobjih, sodijo zdravila za zdravljenje epilepsije, depresije in drugih psihičnih težav, uspavala, pa tudi določeni antibiotiki in zdravila za lajšanje alergij, zato je pomembno, da se posvetujemo z magistrom farmacije o vplivu zdravil na sposobnost vožnje,« je prepričan Milan Balaban.

Vožnja je prepovedana, vse dokler je zdravilo v voznikovem telesu. To pomeni, da v primeru redne ali vsakodnevne terapije z zdravilom, ki ima absolutno prepoved vožnje, pacient ne sme voziti ali upravljati strojev. V primeru zdravljenja po potrebi, na primer ob bolečinah, pa naj ne vozi, dokler traja učinek zdravil, kar je lahko od nekaj do 24 ur, odvisno od lastnosti zdravila. Njihovi glavni in neželeni učinki namreč posegajo v posameznikove psihofizične sposobnosti, predvsem na zbranost, pozornost, koordinacijo gibov, hitrost odziva, mišično moč in kritičnost ocenjevanja situacije. Pojavijo se lahko tudi pomirjajoči učinki, ki povzročijo zaspanost, utrujenost in zmanjšano mišično moč. Lahko se pojavijo motnje ravnotežja, motorike, zmanjšane pozornosti, spremenita se hitrost in ustreznost odziva. Spodbujajoči učinki motijo predvsem koordinacijo gibov in povzročijo agresivnost ali druge spremembe osebnosti. »Pojasnila o varni rabi zdravil lahko dobimo tudi ob izdaji zdravila v lekarni. Prav tako podatke o možnem vplivu zdravil na sposobnost upravljanja vozil vsebuje k zdravilu priloženo navodilo za uporabo, kjer je naveden vpliv zdravila na psihofizične sposobnosti. Zmanjšanje psihofizičnih sposobnosti je lahko tudi posledica sočasne uporabe drugih zdravil, prehranskih dodatkov, pa tudi alkohola in drugih psihoaktivnih snovi,« pravi Tatja Kostnapfel , magistra farmacije z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Veliko kršiteljev uide kontroli

Katera so tista zdravila, po zaužitju katerih ne smemo sesti za volan? V tovarni zdravil Krka iz Novega mesta so odgovorili, da so to najpogosteje zdravila, ki v večji meri zmanjšajo psihofizične sposobnosti in jih srečamo v skupinah zdravil, ki delujejo na osrednje živčevje; gre za anestetike, močnejša zdravila proti bolečinam (analgetike), antiepileptike, antiparkinsonike, antipsihotike (pomirjevala in uspavala) ter zdravila za zdravljenje demence. Psihofizične sposobnosti lahko zmanjšajo tudi zdravila, ki niso nujno označena z opozorilnim trikotnikom; sem sodijo na primer kapljice in mazila za oko, ki vplivajo na vid ali povečajo občutljivost očesa za svetlobo. »Njihovi glavni in neželeni učinki namreč posegajo v posameznikove psihofizične sposobnosti, predvsem na zbranost, pozornost, koordinacijo gibov, hitrost odziva, mišično moč in kritičnost ocenjevanja situacije. Uporabnike je treba opozoriti tako na pomirjajoče učinke, ki povzročijo zaspanost, utrujenost, zmanjšano mišično moč, kot na spodbujajoče učinke, ki motijo predvsem koordinacijo gibov in povzročijo agresivnost ali druge spremembe osebnosti, kot je na primer pretirana samozavest,« še dodajajo v Krki.

Simptomi so torej odvisni od tega, ali gre za zdravila, ki zavirajo centralni živčni sistem, ali pa za zdravila, ki spodbujajo centralni živčni sistem. Policija kontrolira tudi prisotnost zdravil v voznikovem telesu. Tako so v letu 2017 ugotovili 62 primerov vožnje pod vplivom zdravil, leto prej 64. Seveda jih veliko uide nadzoru, tako da lahko sklepamo, da je tovrstne vožnje veliko več, kot bi si mislili. Od omenjenih 62 primerov jih je bilo 37 udeleženih v prometnih nesrečah, leto prej celo 47, torej so jih polovico »ujeli« pri prometni nesreči, preostale pa so dobili pri redni kontroli prometa. »Vpliv zdravil se ugotavlja na podlagi strokovnega pregleda. Primarno se udeleženca oceni na podlagi obnašanja in stanja ter ugotavljanja simptomov psihofizičnega stanja,« pa pojasnjuje Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Prisotnost učinkovin in njihovih presnovkov v krvi ali seču, za katere velja absolutna prepoved upravljanja vozil in strojev, je tudi sicer zakonsko opredeljena kot prekršek, zato je pri teh zdravilih treba počakati toliko časa, da se učinkovina in njeni presnovki izločijo iz telesa. »V nasprotju z alkoholom, kjer je povezava med popito količino oziroma njegovo koncentracijo v krvi in njegovim vplivom na sposobnost upravljanja vozil in strojev določena, pri zdravilih takih mejnih vrednosti ne poznamo. Zato je pomembno, da se pred prvim jemanjem zdravila o njem pozanimamo pri zdravniku ali farmacevtu ter se dobro seznanimo z njegovimi morebitnimi znanimi vplivi na sposobnost upravljanja vozil in strojev,« so še povedali v Leku.