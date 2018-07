Slovenski šampion Primož Roglič je tako kot Thomas in drugi najboljši v skupnem seštevku do cilja prišel v času zmagovalca in z glavnino. Zdaj je tudi uradno četrti v skupnem seštevku, saj se na startu ni pojavil Italijan Vincenzo Nibali, ki je v četrtek v zaključnih kilometrih padel in si poškodoval hrbtno vretence. Nibali je slabo vest, da je zanj Toura že konec, potrdil v četrtek pozno zvečer.

V begu so se danes znašli Belgijec Thomas De Gendt, Švicar Michael Schär, Novozelandec Thomas Scully in Belgijec Dimitri Claeys. Glavnina je kot zadnjega ujela Schära 5,7 kilometra od cilja, ko so se že izoblikovali sprinterski vlaki.

Sagan je z zmago, tretjo na letošnjem Touru, še povečal prednost v boju za zeleno majico najboljšega po točkah. Drugi v etapi je bil Norvežan Alexander Kristoff, tretji pa Francoz Arnaud Demare.