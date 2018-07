Ministrstvi za zdravje in informiranje sta sporočili, da so hekerji vdrli v podatkovno bazo v »namernem, načrtnem in dobro načrtovanem« kibernetskem napadu in da ni šlo za primer slučajnega vdora hekerjev ali delo kriminalnih tolp. To je pokazala forenzična analiza agencije za kibernetsko varnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Minister za zdravje Gan Kim Yong je na novinarski konferenci izpostavili, da so v napadu, katerega tarča je bila četrtina prebivalstva, ukradli osebne podatke, kot so ime, naslov, spol, datum rojstva in podobno.

Okoli 160.000 med njimi pa so ukradli tudi podatke o predpisanih zdravilih. Med njimi je bilo več ministrov, so dodali, a izpostavili, da so hekerji »načrtno in večkrat napadli osebne podrobnosti in informacije o ambulantnem zdravljenju premierja«.

Kaj so hekerji iskali, ni znano

Poudarili pa so, da niso ukradli celotnih zdravstvenih dosjejev oziroma podatkov o diagnozah ali zdravljenju pacientov.

O identiteti hekerjev niso želeli govoriti zaradi »operativne varnosti«, a dodali, da na internetu doslej niso bili objavljeni nobeni podatki premierja, ki se je sicer že dvakrat zdravil zaradi raka, navaja britanski BBC.

Premier Lee je na Facebooku zapisal, da ne ve, kaj so hekerji iskali. »Morda so iskali kako temno državno skrivnost ali pa vsaj nekaj, kar bi me spravilo v zadrego,« je zapisal. »Moji zdravstveni podatki niso nekaj, o čemer bi običajno govoril ljudem, a v njih ni nič alarmantnega,« je pristavil.

Hekerji so uporabili računalnik z zlonamerno programsko opremo, da so prišli do baze podatkov v napadu, ki so ga izvedli na največjo državno zdravstveno institucijo SingHealth med 27. junijem in 4. julijem, preden so upravitelji podatkov zaznali »neobičajno dejavnost«, so sporočile oblasti.

Vdrli so v podatke pacientov, ki so klinike in poliklinike obiskali med 1. majem 2015 in 4. julijem letos.