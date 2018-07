Iz ene najbolj priljubljenih otroških filmskih zvezdnic se je razvila v raznovrstno karakterno igralko, enako uspešno v komedijah kot tudi v bolj zahtevnih dramskih vlogah. Med njenimi pomembnejšimi filmi so še Tomorrow is Forever (1946), Mačka na vroči pločevinasti strehi (1958), Love With the Proper Stranger (1963) in Bob & Carol & Ted & Alice (1969).

Še preden je dopolnila 25 let, je bila trikrat nominirana za oskarja – za stransko vlogo Judy v Uporniku brez razloga, v katerem je zaigrala ob Jamesu Deanu, in za najboljšo igralko v filmih Razkošje v travi in Love With the Proper Stranger. V razkošju v travi je upodobila spolno frustrirano najstnico Wilmo Dean Loomis, v Love With the Proper Stranger pa prodajalko v veleblagovnici Macy's Angie Rossini, ki zanosi z glasbenikom Rockyjem.