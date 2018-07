Po pisanju časnika, ki se sklicuje na očividce, je bil poln avtobus na poti iz Lübecka v kraj Travemünde. Naenkrat je eden od potnikov izpustil svoj nahrbtnik, izvlekel orožje ter napadel ostale potnike. Voznik je avtobus nemudoma ustavil in odprl vrata, da so potniki lahko pobegnili.

»Eden izmed ranjenih je ponudil sedež starejši gospe, v tistem pa ga je storilec zabodel v prsni koš. To je bilo klanje,« je povedala ena izmed očividk. 87-letni domačin Lothar H. je povedal, da so »potniki kriče skakali iz avtobusa. Bilo je grozno. Zatem so bili poškodovani odpeljani. Storilec je imel kuhinjski nož.«

Prometne povezave so v bližnjem okolišu zastale, storilca so medtem nemški policisti že ujeli. Po poročanju tamkajšnjih medijev so vse žrtve izven življenjske nevarnosti. Več sledi.