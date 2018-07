Škandal, ki ga je v sredo razkril časnik Le Monde, pomeni sramoto za francoski politični vrh in je privedel do najhujše krize v enoletnem predsednikovanju Macrona, ki ga opozicija obtožuje, da je njegov urad namerno prikril incident.

Za Benallo je danes državni tožilec po zaslišanju odredil pripor zaradi nasilja s strani javnega uslužbenca, zlorabe pooblastil, nezakonite uporabe policijskih oznak in sodelovanja pri nedovoljeni uporabi nadzornega posnetka, so sporočili iz urada državnega tožilca v Parizu.

Niso ga odpustili, a ga je spet »polomil«

Iz Elizejske palače so sporočili, da so ga že nekaj dni po incidentu za dva tedna suspendirali brez plačila in da je od takrat namesto za varnost predsednika skrbel za administrativne zadeve. S tem je bil kaznovan zaradi nesprejemljivega vedenja, sankcije pa so pomenile zadnje opozorilo pred odpustitvijo. Vendar pa incidenta niso prijavili tožilstvu.

Francoska televizija BFM je sicer poročala, da Benalla kljub omenjenim sankcijam spet opravljal svoje delo in da je ta teden skrbel za varnost ob sprejemu francoskih nogometašev, zmagovalcev svetovnega nogometnega prvenstva. Danes pa so v Elizejski palači za AFP povedali, da so sprožili postopek za njegovo odpustitev zaradi »novih elementov«, saj naj bi nezakonito pridobil nadzorni posnetek policije, da bi dokazal svojo nedolžnost.