Britanska modna hiša Burberry je, da bi zaščitila svojo blagovno znamko, v zadnjem letu uničila za 32 milijonov evrov oblačil, modnih dodatkov in parfumov. In ko pravimo uničila, mislimo uničila. V ognju so končali dva tisoč evrov vredne torbice ter njihovi znameniti in prav tako več tisoč evrov vredni plašči, vse to pa zato, da ne bi izgubili vrednosti. Ali kot pravijo pri Burberryju, zato, da nezaželeni izdelki oziroma izdelki, ki so ostali iz prejšnjih sezon, na koncu ne bi bili ukradeni ali prodani za nizko ceno.

»Pri Burberryju smo uveljavili skrbno premišljene postopke, da bi zmanjšali odvečno zalogo izdelkov, ki jih proizvajamo. Ko je uničenje izdelkov potrebno, pa to storimo na odgovoren način in še naprej iščemo rešitve, s katerimi bi zmanjšali količino naših odpadkov,« so pojasnili v obvestilu za javnost, potem ko so prišle na dan številke iz njihovega letnega poročila, ter poskušali pomiriti duhove z obrazložitvijo, da oblačila uničujejo na okolju prijazen način, energijo, ki nastane med izgorevanjem, pa ulovijo.

Uničujejo, da bi ostali luksuzni Burberry je, kot je razkril Times, v zadnjih petih letih zažgal za več kot sto milijonov evrov izdelkov, gre pa za enega od načinov, da si povrnejo status ekskluzivne blagovne znamke, potem ko so se spopadali s ponaredki, ki so v zadnjih letih zasitili trg. »To počnejo zato, da trg ne bi bil preplavljen s popusti. Ne želijo si, da bi Burberryjevi izdelki prišli v roke ljudi, ki bi jih prodajali naprej s popusti in razvrednotili znamko,« je za BBC povedala profesorica Maria Malone, ki na univerzi Manchester Metropolitan predava o modni industriji, lastniki delnic podjetja pa se sprašujejo, zakaj neprodanih izdelkov na primer niso ponudili svojim zasebnim vlagateljem. Okoljevarstveniki in širša javnost so nad potezo Burberryja, ki je sicer poročal o petodstotni rasti dobička, ogorčeni zaradi odpadkov. »Kljub visokim cenam Burberry ne kaže nobenega spoštovanja do svojih lastnih izdelkov in do dela, ki je bilo potrebno, da so jih naredili, ter do naravnih virov, ki so jih porabili, da so jih izdelali,« so potezo modne hiše napadli pri Greenpeaceu. »Naraščanje prevelikih zalog kaže na preveliko produkcijo, namesto da bi zmanjšali produkcijo, pa zažigajo popolnoma dobra oblačila in izdelke. To je umazana skrivnost modne industrije, Burberry pa je samo vrh ledene gore.« Ta gora pa je ogromna.