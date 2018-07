O Mateju Parlovu govorimo. O uradno oklicanem največjem športniku Hrvaške 20. stoletja. Bil je večkratni prvak Jugoslavije, Balkana, Evrope in sveta. Tudi olimpijski prvak iz Münchna leta 1972, po prestopu med profesionalce pa je postal tudi evropski in svetovni profesionalni prvak. Pred njim je izmed Jugoslovanov evropski profesionalni boksarski prvak sicer že postal Ivan Prebeg, takisto Hrvat, ki je naslov osvojil na profesionalni boksarski prireditvi 28. junija 1969 na odprtem drsališču Šalata v Zagrebu. In tudi on, tako kot kasneje Parlov, je za nasprotnika imel Italij