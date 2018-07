ZDA so bogatejše za novo zabavno tekmovalno oddajo, v kateri se študentje poteguje za zmago, ki jim lahko spremeni življenje. Zmagovalcu namreč televizijska mreža poplača vse dolgove, ki jih ima zaradi najetih študijskih posojil. V ZDA je namreč skorajda povsem običajno, da se bodoči študentje ali njihovi starši za šolnino in druge stroške študija zadolžijo. Kar 44 milijonov Američanov ima zaradi študija dolgove, povprečno le-ti znašajo 37.000 dolarjev. V ZDA tako najpogosteje razlog za zadolžitev ni nakup stanovanja, temveč želja po visokošolski izobrazbi. Celoten dolg Američanov zaradi tako najetih posojil znaša vrtoglavih 1300 milijard dolarjev, kar je kar 620 milijard več, kot naj bi znašal dolg Američanov zaradi nakupovanja s kreditnimi karticami. Nova oddaja Odplačano, v kateri se za zmago potegujejo trije tekmovalci, ne skriva, da na zelo resen problem opozarja na zelo nevsakdanji način. »To je komedijantski kviz, ki je hkrati absurden odgovor na absurden problem,« je ob začetku predvajanja oddaje povedal njen voditelj Michael Torpey. Nad stroški študija se je na BBC pritoževala tudi 21-letna Claire Gear iz Wisconsina. Naslednje leto bo šolanje zaključila, ob diplomi pa bo v roki držala še za 50.000 dolarjev dolgov, ki so se ji nabrali med šolanjem, čeprav jih je poskušala že prej obročno odplačevati. Kot razlaga, je morala najeti posojilo, če je hotela dokončati šolanje in dobiti službo v gospodarstvu. »Prej ko slej bom posojilo odplačala, a to je vendarle hromeča investicija. Zdaj namreč ne morem investirati denarja za pokojnino, si kupiti hiše, ustvariti družine, kupiti avta ali nadaljevati izobraževanja.« V prvih šestnajstih oddajah kviza »Odplačano« je televizijska hiša študentom skupno poplačala za pol milijona dolgov.