Marina Lukšič - Hacin, ZRC SAZU: Migracije – trije ljudje plavajo čez Kolpo

Dr. Marina Lukšič - Hacin se je z migracijami začela ukvarjati dvajset let pred tem, ko je to postalo moderno. Kot predstojnica vodi Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. S temo izseljenskih situacij je magistrirala leta 1994. Pet let kasneje je izdala temeljno delo Multikulturalizem in migracije, v katerem je podrobno analizirala švedski pristop do priseljencev.