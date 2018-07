Uprava in nadzorni svet Gorenjske banke sta sicer predlagala izplačilo občutno višjih dividend. Po njunem predlogu bi zanje namenili 3,25 milijona evrov oz. 9,14 evra na delnico, preostanek bilančnega dobička za lani pa bi ostal zadržan in bi ga namenili za druge obremenitve. Ob tem, ko je bila izglasovana nižja dividenda – ta bo upravičencem izplačana najkasneje do 20. septembra –, bo za druge obremenitve namenjeno 6,96 milijona evrov.

Skupščina je potrdila tudi statutarne spremembe in v nadzorni svet banke imenovala tri nove člane – Jurija Bajca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergarja. Popolnitev nadzornega sveta je potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je lani iz nadzornega sveta odstopil lani.

Novim trem nadzornikom bo petletni mandat začel teči z 29. avgustom. V nadzornem svetu Gorenjske banke so sicer še Aleš Aberšek, Jelena Galić in Matej Podlipnik. AIK banka, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića in ima v lasti 32,47-odstotni delež Gorenjske banke, je z imenovanjem novih nadzornikov že pred dejanskim prevzemom prevzela nadzor nad banko.