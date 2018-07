CAS je primer vrnil evropski zvezi, ki mora najti ustreznejšo kazen za nepravilnosti pri večkratnemu evropskemu prvaku.

AC Milan, ki je bil v svojih zlatih časih v lasti italijanskega milijarderja in nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija, so aprila lani kupili kitajski vlagatelji za 740 milijonov evrov. Azijci so lani porabili kar 200 milijonov evrov za nakup novih igralcev in pri tem najeli posojilo od ameriškega investicijskega sklada, kar pa ni v skladu s finančnim »fair-playem«.

Milan bo tako letos lahko nastopil v evropski ligi, v katero se je uvrstil s šestim mestom v domačem prvenstvu. Trener Milana Gennaro Gattuso je že izrazil zadovoljstvo nad odločitvijo: »Odločitev je poštena. Mi smo si na igrišču priborili nastop v evropski ligi in smo se nanjo že začeli pripravljati.«