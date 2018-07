Na krovu ladje naj bi bilo skupno 31 potnikov, tudi otroci.

Radar je tudi potrdil, da so med smrtnimi žrtvami tudi otroci ter da so po nesreči v bolnišnico odpeljali sedem ljudi.

V času nesreče je bil na območju silovit veter z neurjem. Sunki vetra so dosegli do 100 kilometrov na uro, zaradi česar so se na območju podrla številna drevesa, poškodovani so bili tudi daljnovodi.

Jezero Table Rock je umetno jezero južno od mesta Springfield v bližini meje z Arkansasom.