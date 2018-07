Kljub temu da ima Kanada le še zakonodajni korak do popolne legalizacije uporabe marihuane, pa vlagatelji v zeleno industrijo že praznujejo. Investitorji namreč predvidevajo, da bo po sprejetju zakonodaje v roku enega leta zeleni industriji zaradi prodaje kanabisa odraslim osebam prineslo dodatnih 5 milijard dolarjev. Poslovne projekcije analitikov pa napovedujejo rast prodaje kanabisa v naslednjih treh letih do 25 milijard dolarjev na leto oziroma da bo do leta 2026 prodaja v Severni Ameriki nanesla 50 milijard dolarjev prihodkov. Kako veliko je zaupanje vlagateljev v popolno legalizacijo kanabisa, prikazujejo delnice zelenih gigantov Aurora Cannabis Inc in Aphria Inc, ki so se v zadnjem letu dvignile za rekordnih 400 in 200 odstotkov.

Tudi v ameriški farmacevtski industriji opažamo ogromen premik v miselnosti do marihuane. V ZDA je ta trenutek zgodovinsko visoka podpora za uporabo marihuane v medicinske namene. Do današnjega dne je FDA odobrila že tri zdravila, ki so narejena na podlagi sintetičnega kanabisa, vendar nobeno od njih ni poželo pravega uspeha. Podjetje GW Pharmaceuticals je naredilo zdravilo Epidiolex, ki je namenjeno za zdravljenje dveh zelo redkih oblik epilepsije. To je prvo zdravilo, ki je narejeno na podlagi naravnega kanabisa. Uprava za prehrano in zdravila (FDA) je 25. junija tudi uradno prižgala zeleno luč za prodajo in uporabo zdravila. Za odobreno zdravilo Epidiolex analitiki pričakujejo, da bo postalo prava uspešnica v letu 2018. Predvideva se namreč, da bo zdravilo do leta 2022 podjetju prineslo kar milijardo dolarjev prihodkov.