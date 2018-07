S postopkom javnega naročila v dveh sklopih so pridobili dva transportna inkubatorska sistema, dva sistema bolniških nosil z opremo, štiri samodejno zložljive transportne vozičke z dvema sprejemnima postajama, dvanajst ročno zložljivih transportnih vozičkov in dva defibrilatorja. Sledita še dve namenski reševalni vozili, katerih dobavo so predvideli v letu 2019. Omenjena oprema predstavlja osnovo za širitev dejavnosti in bo po 42 letih uspešnega dela znatno pripomogla k izboljšanju varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave otrok.

Medbolnišnični transport kritično bolnih novorojencev in dojenčkov v Sloveniji poteka že od leta 1976 z reševalnim avtomobilom in od leta 1978 tudi s helikopterjem. Organizira ga Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike UKC Ljubljana. V tem času so prepeljali več kot 7000 otrok iz 14 slovenskih porodnišnic in otroških oddelkov. Med naštetimi je tudi nekaj nujnih transportov otrok s poslabšanjem zdravstvenega stanja, ki so zaradi kronične bolezni priključeni na aparat za umetno predihavanje na svojem domu.

Približno polovica prepeljanih novorojencev in dojenčkov je sprejetih na oddelku za intenzivno terapijo otrok kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike. Preostali so sprejeti v enoti za intenzivno nego in terapijo novorojencev kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike ter na kliničnem oddelku za neonatologijo Pediatrične klinike.

Medbolnišnični transport predstavlja stres tako za otroka kot transportno ekipo, saj se kljub dobri oskrbi lahko otrokovo stanje hitro poslabša. Takrat mora hitro ukrepati usposobljena ekipa, ki jo sestavljata zdravnik pediater in diplomirana medicinska sestra. Ekipa je v stalni pripravljenosti 24 ur na dan vse dni v letu, so sporočili iz UKC Ljubljana.