Ustanova za novo Pediatrično kliniko je z donacijo v vrednosti 99.378,76 evra kupila aparat, ki je že v uporabi na neonatalnem oddelku.

Za donacijo so se odločili na prošnjo Ustanove za novo Pediatrično kliniko, da pomagajo pri financiranju ultrazvočnega aparata, ki bo nadomestil stari aparat. Ta je bil že iztrošen in ga ni bilo več mogoče servisirati. Novi ultrazvočni aparat omogoča kakovostno in hitro diagnostiko novorojenčkov. Ta visokozmogljivi aparat ima tudi več možnosti nadgradnje kot prejšnji. Ustanova za novo Pediatrično kliniko je v zadnjih letih Pediatrični kliniki kupila že več ultrazvočnih aparatov, ki so manjši in mobilnejši in kot taki omogočajo obposteljno diagnostiko, ki jo vsakodnevno izvajajo oddelčni specialisti.