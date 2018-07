Januarja letos je družba Ginex začela izvajati 3,2 milijona evrov vreden projekt gradnje treh novih postajališč Dolgi most, Lavrica in Novo mesto Šmihel ter nadgradnje sedmih železniških postajališč na območju Ljubljane in okolice. Gre za postajališča Ljubljana Tivoli, Litostroj, Ljubljana Brinje, Ljubljana Ježica, Ljubljana Vodmat, Ljubljana Stegne in Medno, na katerih potniki niso imeli niti osnovne infrastrukture – tipskih zavetišč, klopi, košev za smeti, informacijskih in varnostnih oznak…

Postavitev nadstreškov, sedišč, kolesarskih stojal ter v