Več kot 300 mrtvih in 2000 ranjenih je bilo v poskusu državnega udara, ki je sredi julija 2016 pretresel Turčijo od Carigrada pa vse do Karsa na njenem skrajnem vzhodu. Zarotnikom je spodletel zaradi več razlogov, med drugim jim ni uspelo onemogočiti predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki se jim je izmuznil iz hotela v Marmarisu, kjer je bil na počitnicah, in se v televizijskem nagovoru sodržavljanom zahvalil bogu, da je razkril sovražnike, ki hočejo uničiti demokratično Turčijo.

Pri tem je neodgovorjeno ostalo vprašanje vloge ruske obveščevalne službe GRU, ki naj bi prestregla podatke o napotitvi pučističnih komandosov s helikopterji proti Marmarisu in posledično prisilila zarotnike, da so udar sprožili še pred polnočjo in ne v načrtovani kasnejši uri, ko bi večina Turkov že spala in se prebudila v že deveto poseganje vojske v turško oblast od prvega državnega udara leta 1960.