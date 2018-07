Ruska zvezna varnostna služba (FSB) je pridobila interne dokumente nadzorniške delegacije evropske organizacije za varnost in sodelovanje (OVSE), ki spremlja konflikt na vzhodu Ukrajine. Po poročanju nemške televizijske postaje ARD je FSB do dosjejev prišla preko vohuna, ki je najverjetneje sodelavec več kot šeststočlanske delegacije.

Med pridobljenimi informacijami so kontakti, ki jih ima delegacija v Ukrajini, kje točno na vzhodu države njeni sodelavci živijo in delajo ter kakšnim varnostnim ukrepom so podrejeni. Prav tako dosjeji, ki so padli v roke FSB, zajemajo osebne informacije, kot so telefonske številke in opis finančnega položaja nadzornikov. V opisu nekega člana je denimo tudi, da ga privlačijo mlade ženske, v opisu drugega, da je dovzeten za alkohol. Delegacija Ovseja je izrazila zaskrbljenost nad domnevno vohunsko dejavnostjo Rusije ter okrnitvijo zasebnosti in varnosti njenih uslužbencev.