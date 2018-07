Tako se lahko ljubitelji sladoleda v soboto pridružijo Hišni Sladoledologiji, ki se bo ob 10. uri začela na Mesarskem mostu. Sladoledologija je znanstveni dogodek, ki se konča z izdelavo sladoleda iz svežega sadja z bližnje tržnice in tekočega dušika.

Sladoledologija bo pod okriljem Hiše eksperimentov na Mesarskem mostu potekala tudi prihodnje tri sobote (28. julij, 4. avgust in 11. avgust). V primeru dežja bodo dogodek prestavili v Hišo eksperimentov. Konec poletnih počitnic bodo medtem v Hiši eksperimentov popestrili s poletno delavnico Znanstveni krneki. Udeleženci se bodo preizkusili z izdelavo inštrumentov in tekmovali s papirnatimi letali. »Večina poskusov je zasnovanih tako, da jih lahko naredite iz stvari, ki jih večinoma najdete doma,« v Hiši eksperimentov pravijo o delavnici, ki bo potekala od 27. do 31. avgusta med 9. in 14. uro in je primerna za učence od tretjega do sedmega razreda.