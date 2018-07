Španska politika in pravosodje sta se v ihtavem pregonu katalonskih politikov doma in v tujini tako zapletla, da sta morala stopiti korak nazaj, če sta hotela ohraniti vsaj prikrit videz demokratičnosti države. Z vrhovnega sodišča so sporočili, da umikajo evropske priporne naloge za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in druge katalonske borce za neodvisnost, ki so zbežali v tujino. To pomeni, da lahko prosto potujejo iz države v državo. Puigdemont je dejal, da umik kaže na šibkost obtožb proti njemu.

Kot je pojasnil sodnik Pablo Llarena, se je za umik pripornega naloga odločil, potem ko je nemško deželno sodišče v Schleswig-Holsteinu prejšnji teden ugodilo zahtevi Španije za izročitev Puigdemonta zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa zaradi upora. S tem so na deželnem sodišču oblastnikom v Španiji pravzaprav naredili medvedjo uslugo. Španija je namreč izročitev Puigdemonta zahtevala zaradi njegove vloge pri izvedbi prepovedanega referenduma o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra lani. Špansko tožilstvo mu očita predvsem upor proti državi, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora, »nezakonito prisvajanje javnih sredstev« pa je manj pomemben očitek. Ker pa so v Nemčiji sklenili, da Puigdemonta lahko izročijo zgolj zaradi domnevne »zlorabe sredstev«, osnovni cilj pregona bivšega katalonskega premierja in sodelavcev – to pa je upor proti državi in njenim institucijam ter zakonom – pade v vodo.