V ekipi Mercedes so po zadnji dirki formule 1 v Silverstonu priznali, da se jim načrt na zadnjih treh dirkah, ki so bile zaporedno vsak konec tedna, še zdaleč ni posrečil. »Hoteli smo si s tremi zmagami privoziti določeno prednost, saj so bile na sporedu steze, ki so nam ustrezale, a nam je uspelo osvojiti samo eno zmago, torej se je načrt pošteno sfižil. Še več, tekmeci so nas celo prehiteli, kar je nesprejemljivo. Zdaj bomo morali pošteno napeti moči, zadeve so se začele zelo zapletati,« je povedal vodja Mercedesa Toto Wolff.

Na drugi strani si od dirke v Nemčiji seveda veliko obeta Vettel. Nemec, ki je doma dobrih 50 kilometrov od Hockenheima, je trenutno v odlični formi. In ker bo formula 1 na tem dirkališču predvidoma gostovala zadnjič, si toliko bolj želi stopiti na najvišjo stopničko. »Tukaj sem prvič videl dirko formule 1 v živo. Na tej stezi še nisem zmagal, kar je zame skorajda nesprejemljivo. Pred petimi leti sem sicer zmagal na Nürburgringu, a to ni isto, Hockenheim je tako rekoč moje domače dvorišče,« je dejal Sebastian Vettel. Letos ima lepo, a tudi zadnjo priložnost, saj se organizatorjem očitno ni uspelo dogovoriti za podaljšanje pogodbe. Že tako se je VN Nemčije selila med Nürburgringom in Hockenheimom na dve leti. A da dirke v Nemčiji sploh ne bi bilo, je kar težko razumljivo, sploh zaradi vpetosti nemške države in proizvajalcev v ta šport, res pa je tudi, da predvsem Hockenheim verjetno nikoli več ne bo imel toliko gledalcev kot v zlatih časih Michaela Schumacherja, ko so bile zaradi njega tribune polne do zadnjega kotička. A časi se spreminjajo in z njimi tudi navade gledalcev ter sam duh formule 1, ki je v preteklosti ravno v Hockenheimu videla tako rekoč vse, od pretepov med dirkačema do človeka, ki je ob stezi med dirko protestiral, smrtnih žrtev in hudih nesreč.

A če si Vettel obeta zmago, si jo bo moral Mercedes tudi prislužiti. Predvsem Lewisa Hamiltona skeli Vettlova zmaga v Silverstonu, potem ko je ta po radijski zvezi ekipi dejal, da so jih »premagali pri njih doma«. Zato bo Hamilton iskal prave odgovore na različnih področjih, eno od njih bo vsekakor start. Na zadnjih nekaj dirkah je dirko dejansko izgubljal ravno na startu. »Če že dirko začnemo z obeh najboljših startnih mest, mora to biti prednost, ne pomanjkljivost. Hockenheim je sicer tradicionalno steza, na kateri bi morali biti hitrejši, a to smo govorili tudi za Silverstone, potem pa smo videli, kje vse se je zapletlo. Osem točk zaostanka za vodilnim ni veliko, dejstvo pa je, da smo pri moči motorja izgubili nekaj prednosti v primerjavi s prejšnjimi sezonami. To moramo popraviti, tudi zato, ker imamo preveč težav s pnevmatikami na vroči stezi,« je še dodal Lewis Hamilton.

Zaradi vseh teh dejavnikov si pri Red Bullu ne obetajo posebno dobre dirke, res pa je tudi, da bi z dobrim delom s pnevmatikami lahko nadomestili del zaostanka, ki si ga nakopljejo na glavo zaradi šibkejše pogonske enote. »Znamo presenetiti, Hockenheim je ena od takih stez, kjer so stvari precej manj jasne kot sicer. V Silverstonu smo si zaradi dolgih odsekov na stezi s polnim plinom privozili skoraj sekundo zaostanka na krog, tukaj takih delov steze ni, in če bomo dobro delali s pnevmatikami in varčevali z bencinom, nikakor ne bi smeli že vnaprej vreči puške v koruzo. Vsekakor pa upam, da moja zmaga v Monaku ne bo edina letos,« je povedal Daniel Ricciardo. Ravno v Nemčiji ne bo imel lahkega dela.