Čeprav trenutno v evropski klubski košarki vlada mrtvilo, klubi pospešeno sestavljajo moštva za prihodnjo sezono. Nič kaj drugače ni pri ljubljanski Olimpiji, ki je pred kratkim drugič zapored osvojila naslov državnega prvaka, ob slavju pa je direktor Roman Lisac napovedal ekipo, ki bo na evropskih tekmovanjih in v ligi ABA konkurenčnejša kot v zadnjem obdobju. A od takrat sta se mu podrla dva načrta, saj Olimpija ni dobila mesta v evropskem pokalu in se je morala znova sprijazniti s Fibino ligo prvakov, ob tem pa bo še tretje leto zapored na državnem prvenstvu igrala od samega začetka. Na zgoščen urnik tekem bo to pot bolje pripravljena, saj bo v moštvu večje število igralcev.

»Moja ocena je, da je trenutna ekipa precej močna, a hkrati mlada, zato bo pravi obraz pokazala šele prihodnjo sezono, ko bo nekoliko izkušenejša. Gradimo za prihodnost. Moštvo se za sezono po prihajajoči ne bo veliko spremenilo, saj imajo mladi dolgoročne pogodbe. Olimpija se mora vrniti k filozofiji, ki jo je pod Zmagom Sagadinom nekoč že imela. To je produkcija igralcev, pri čemer se vsako leto kakšnega proda in s tem tudi poveča proračun,« je iz Beograda, kjer ga čaka skupščina lige ABA in žreb koledarja sezone, pojasnil Roman Lisac. Olimpija ima trenutno na seznamu 15 igralcev. Novinci so Luka Šamanić, Marko Simonović, Marvin Jones, Jalek Felton, Jan Rebec in Miha Lapornik, medtem ko so v klubu ostali Erjon Kastrati, Jan Barbarič, Bojan Radulović, Igor Tratnik, Jan Špan, Dražen Bubnić, Roko Badžim, Mirza Begić in Jusuf Sanon. A s tem kadrovanje Olimpije še ni zaključeno. »Iščemo še enega ali dva igralca, ki bosta nekoliko izkušenejša in nosilca igre. Prioriteta je okrepitev na položaju tri ali štiri. Nato pa bomo videli, ali bomo posegli še po kakšnem organizatorju igre oziroma branilcu strelcu,« je izdal Lisac.

Po besedah direktorja bo Olimpija v sezono krenila z jasnim ciljem po osvojitvi tako državnega kot pokalnega naslova. V Fibini ligi prvakov je želja izboljšati lanski rezultat, medtem ko bo prioriteta liga ABA. »Na jadransko tekmovanje bomo krenili s ciljem uvrstitve v polfinale, torej na eno izmed prvih štirih mest po rednem delu. A jasno je, da ne bo lahko. Samo poglejte, kako se krepijo konkurenti,« pravi Lisac, ki veliko težavo vidi tudi v tem, da bo morala Olimpija znova od začetka igrati na državnem prvenstvu. »Tokrat bomo sicer bolje pripravljeni. Nekaterim igralcem smo odkrito povedali, da bodo večino igralnega časa dobili v državnem prvenstvu. Poglejte Cedevito, ki je zavoljo višjega proračuna sestavila dve povsem ločeni ekipi, še celo z različnima trenerjema. V domači ligi bomo tako zavestno priložnost dajali mladim, tudi tistim iz naše mladinske selekcije, a hkrati pazili, da bodo na pomembnih tekmah za uvrstitev v ligo za prvaka igrali najboljši,« je pojasnil Lisac in še razkril, da se bodo priprave začele 6. avgusta, ko bo imel trener Zoran Martić na voljo kompletno ekipo.