Ko so v Domžalah konec maja potegnili črto pod minulo sezono, razlogov za nezadovoljstvo bržkone ni bilo. Rumeni so domače prvenstvo končali na tretjem mestu, si znova priigrali uvrstitev v Evropo in s tem izpolnili primarni cilj. Ambicije in vizija kluba ob Kamniški Bistrici že vrsto let ostajajo nespremenjene, čeprav trener Simon Rožman razpolaga z moštvom, ki je za naslov prvaka sposobno izzvati glavna pretendenta Maribor in Olimpijo.

Navsezadnje so njegovi igralci to dokazali že v lanskih kvalifikacijah za evropsko ligo, kjer jih je v zadnjem krogu izločil kasnejši finalist tega tekmovanja Marseille. Ob tem ne gre pozabiti, da so bili Domžalčani glavni hit spomladanskega dela prvenstva. Njihov niz kar štirinajstih zaporednih zmag je konec aprila prekinilo šele Celje, za nameček pa so zabili največ golov v prvoligaškem tekmovanju (79), Senijad Ibričić pa je bil imenovan za najkoristnejšega igralca sezone.

Prav nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine bo ob Agimu Ibraimiju tudi v novi sezoni glavni motor domžalske ekipe. Ta večjih kadrovskih pretresov ni doživela. Pogodbo s klubom so poleg Ibričića podaljšali Andraž Kirm, Matija Širok, Ajdin Mulalić in Žan Žužek, moštvu pa so se pridružili branilec Darick Kobie Morris, napadalec Nermin Haljeta, nemara najbolj zveneča okrepitev pa je krilni vezist Tonči Mujan. Dvaindvajsetletnik je bil eden najboljših posameznikov Krškega v minuli sezoni, z enajstimi asistencami pa tudi prvi podajalec lige.

»V zadnjem tekmovalnem letu smo bili do konca v igri za naslov, kar bi bil za nas seveda fantastičen uspeh. Vemo, da imata Maribor in Olimpija veliko višji proračun, a se na zelenicah to ni poznalo. Z dobrim delom je mogoče prav vse, naša želja pa je, da bi bili tudi letos blizu in da bi z našimi igrami še naprej skrbeli za zadovoljstvo naših navijačev,« pred začetkom prvenstva, ki ga bodo Domžalčani odprli v nedeljo z domačo tekmo proti Krškemu, razmišlja vratar in kapetan Dejan Milić.

Da primarni cilj tudi v novi sezoni ne bo boj za naslov slovenskega prvaka, temveč uvrstitev v Evropo, poudarja tudi športni direktor Matej Oražem. Ob tem dodaja, da bo velik del pozornosti zopet namenjen vključevanju nogometašev iz mladinskega v člansko moštvo. »Nesmiselno bi bilo, da bi si postavili cilje, ki bi bili višji od realnih zmožnosti. Tekmeca, ki sta končala pred nami, imata približno štirikrat višji proračun. Veliko je tudi drugih razlik, a na igrišču vseeno niso tako vidne,« zatrjuje Matej Oražem.

Dvakratni slovenski prvaki so, tako kot večina prvoligašev, priprave na novo sezono začeli sredi junija. Odtlej so odigrali pet pripravljalnih tekem, a ostali brez zmage. Poraz so vpisali proti Vardarju (1:2), graškemu Sturmu (1:3) in Zoryi, tekmi proti Shkëndiji in Rabotničkemu pa sta se končali z izidoma 1:1.