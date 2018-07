Marijan Pušnik je vajen začenjati znova. Ni prvič, najbrž tudi zadnjič ne. Da se bo Edin Šehić, ki je razgibaval velenjski napad, vrnil v Hajduk, je vedel. Da Rudar ni mogel več zadržati obetavnega Jake Bijola, ki je odšel v moskovski CSKA za okvirno 400.000 evrov, velik znesek za klub, ki ima proračun dobrega pol milijona evrov, je prav tako razumljivo. A ker je odšel pričakovano tudi estonski reprezentant Ilija Antonov, ki ga je Pušnik zelo čislal, je moral začeti na novo graditi sredino. »Pa še ima trener želje,« priznava tudi Simon Dobaj, predsednik velenjskega Rudarja. Za sanmarinski Tre Fiori je zdajšnji kader več kot zadoščal, pravi odgovor bodo dali začetek sezone in tekmi s Steauo.

Za Dobaja in vodstvo kluba je najpomembnejša zagotovljena finančna stabilnost. »Veliko delamo na mladi ekipi, trener ima dober nos za te zadeve. Mislim, da se lahko približamo lanskemu dosežku ali ga celo presežemo.« Ob jezeru ne skrivajo, da so jim z uvrstitvijo v Evropo zrasli apetiti, vendar Dobaj opozarja, da bo realna slika bolj znana po uvodnih tekmah z Mariborom in Domžalami.

Knapi so se znašli v nekoliko nenavadni situaciji, da po štirih letih prva evropska obračuna s Tre Fiorijem, ki je sicer sam izločil valižanski Bala Town, ne bosta zadoščala kot generalka za prvo ligo. Zato so se v ponedeljek v Beljaku pomerili s Spartakom (1:3) ter tako ob remijih s Proleterjem (1:1) in Hajdukom (1:1) ugotovili, da lahko nudijo (le) odpor boljšim od sebe. »Kar se tiče priprav, so bile tekme različne, dodali smo nekaj novih fantov, da smo izpopolnjevali ekipo, ampak je bilo kar uspešno. Pokazali smo predvsem homogenost, pri čemer smo lahko videli, koliko močnejši je moskovski Spartak.« Kaj to pomeni za Steauo v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo? »Sam sem večni optimist in pravim, da gremo na polno in naredimo dober rezultat. Žoga je okrogla, morda pa kaj izvlečemo.« Če nič drugega, jim bo ostal nov semafor, potem ko so začasno že namestili elektronskega.

Sicer je Rudar poleti izbral kvalitetno raznolike tekmece: trd oreh sta bila avstrijski četrtoligaš Bleiburg (2:2) in tretjeligaš Austria Klagenfurt (1:2), zanimiva izkušnja je bila tekma s Sirijo (2:1) ter za strelsko samozavest še obračun z Radljami (8:1). Na pripravah in uvodni evropski tekmi se je Dominiku Radiću strelsko pridružil Milan Tučić, Pušnik pa je dobil okvire nove sredine v Domaguju Muiću z zajetnimi izkušnjami iz hrvaške prve lige, Timu Vodebu z njegovim specifičnim izvajanjem metov iz avta ter mladem Mateju Šantku, ki je prišel iz Gorice.