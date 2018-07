Ko smo odgovorne soočili s stanjem na postajališčih, smo dočakali tipično reakcijo: v Slovenskih železnicah so se začeli izgovarjati na direkcijo za infrastrukturo, ki bi po njihovem mnenju morala poskrbeti za urejena postajališča, na direkciji pa so odgovarjali, da postajališča urejajo in posodabljajo. Ko so v Slovenskih železnicah malo zatem napovedali nakup kar 25 novih vlakov in na direkciji obljubili, da bodo v paketu uredili ljubljanska železniška postajališča, je marsikdo pomislil, da se mu blede. Naenkrat se je zdelo mogoče, da bomo na tem področju nadoknadili vsaj malo