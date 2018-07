Skrite pasti finančne integracije v EU

V finančni literaturi se je po krizi pojavila teza, da obstaja tako imenovana finančna trilema, to je nezmožnost hkratnega obstoja treh elementov: globalne finančne stabilnosti, čezmejne finančne integracije in nacionalne finančne regulative in nadzora. Gre namreč za koncept, ki ne vidi možnosti, da bi lahko zagotovili globalno finančno stabilnost in finančno integracijo ob prevladi nacionalnih regulatornih institucij. Če obstanejo nacionalni regulatorji, pa proces finančne integracije čez nacionalne meje ne zagotavlja globalne finančne stabilnosti, saj nacionalni regulatorji ščitijo nacionalne koristi.