Zaradi osebnih razlogov je namreč ta mesec dala odpoved tudi Božena Peterlin, ki je funkcijo direktorice prevzela na začetku leta 2016. Pred njo sta iz osebnih razlogov presenetljivo predčasno odstopili tudi obe poprejšnji, prav tako uspešni direktorici. Hkrati si v tem času v zavodu kljuke niso podajale le direktorice, saj so na občini izdatno skrbeli tudi za spreminjanje in širjenje organizacijske podobe zavoda. Kljub številnim pomislekom turističnih strokovnjakov in opozicijskih občinskih svetnikov so zavodu za turizem najprej pripeli šport in nato še kulturo. Očitno preveč za direktorice, ki so se druga za drugo kot po tekočem traku poslavljale predčasno.

V oči bode tudi, da je svet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik po še rosno svežem odstopu Peterlinove, ki bo funkcijo sicer opravljala še do konca avgusta, nevsakdanje hitro zavihal rokave in nemudoma poskrbel za nov razpis za zapolnitev še ne povsem izpraznjenega delovnega mesta. Tako v včeraj objavljenem razpisu že iščejo direktorja oziroma direktorico, ki bo morala poleg splošnih pogojev, visoke izobrazbe in vodstvenih izkušenj tekoče govoriti vsaj dva svetovna jezika in jim do 3. avgusta predložiti tudi program dela za štiriletno mandatno obdobje, vizijo razvoja turizma, športa in kulture v občini Kamnik ter organizacijsko strukturo zavoda.

Zaradi nevsakdanje naglice se po Kamniku vse glasneje šušlja, da imajo na občini kandidata za novega direktorja pravzaprav že ugledanega. In tudi če bi bile govorice, da naj bi bil ta povezan z nedavno volilno kampanjo, zgolj iz trte izvite, ostaja dejstvo, da bodo v Kamniku novega direktorja ali direktorico zavoda izbirali tik pred zamenjavo lokalne oblasti. In čeprav funkcija ni politična in ne bi smela biti plod političnega kupčkanja in kadrovanja, tudi ne bi moglo škoditi, če bi se na to mesto zavihtel nekdo, ki bo s svojo vizijo razvoja kamniškega turizma, kulture in športa vsaj v osnovnih potezah kompatibilen z novim občinskim vodstvom.

Slednje bo morda stopilo korak nazaj tudi glede organizacijske podobe zavoda in mu vrnilo »več turizma«, zaradi česar je bil zavod navsezadnje ustanovljen. In morda bo novo občinsko vodstvo ocenilo celo, da več samostojnosti in povezav z bolj sorodnimi dejavnostmi ne bi škodilo niti kulturi in športu. Kdo ve, morda bi se s tem izognili podvajanjem, ki jim z ustanavljanjem novih zavodov tudi v Kamniku niso več tuja? A ne prehitevajmo. Naj se vsaj o tem odloči novo občinsko vodstvo samo.