Upravno sodišče je gospodu Budimirju Vukoviću, izbrisanemu, ki je ostal tudi brez državljanstva, dovolilo zadrževanje v Republiki Sloveniji. V sodbi, izdani prejšnji četrtek, je zapisalo, da se mu dovoli zadrževanje (ne sme biti deportiran) do konca upravnega spora, s katerim od države zahteva priznanje statusa prebivalca Republike Slovenije. O tem bo sodišče odločalo v ločeni obravnavi.

Sodišče nakazuje »izjemnost« primera

Vuković sicer v Sloveniji živi že štirideset let, od leta 1978, vendar je vmes zaradi izjemnih zapletov, ki so sledili izbrisu iz registra stalnega prebivalstva leta 1992, ostal brez vseh papirjev in dovoljenj. Njegovo zgodbo smo objavili ob letošnji obletnici izbrisa, za rešitev njegovega položaja pa sta se zavzela tudi predsednik republike Borut Pahor in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Vendar so ministrstvo za notranje zadeve, upravna enota Ljubljana in policija do zdaj izmenično zavračali njegove prošnje za ureditev prebivanja v Sloveniji. Ker tu živi že štiri desetletja in ker svoje države nima (rodil se je sicer v Črni gori, a je ostal brez tamkajšnjega državljanstva), bi ga Slovenija lahko sprejela že na podlagi mednarodnih konvencij, ki urejajo položaj apatridov in zagotavljajo človekove pravice. Za zdaj kaže, da država ne bo storila ničesar, dokler ji ne bo ravnanja odredilo sodišče.

Sodišče je v četrtkovi sodbi na podlagi »izjemnih in zelo specifičnih okoliščin«, v katerih se je znašel Budimir Vuković, zapisalo, da gre pri njem za »posebno ranljivost«. Poudarilo je, da je treba primer obravnavati v kontekstu 8. člena evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja spoštovanje zasebnega in družinskega življenja. »Čeprav je tožnik brezdomec in brez državljanstva, si je v vseh letih dejanskega prebivanja v Sloveniji ustvaril svoje zasebno življenje,« je v sodbi sporočilo sodišče. Pri presojanju dovolitve zadrževanja bi morala policija in ministrstvo za notranje zadeve to upoštevati, je zapisalo. »Sodišče je ne le v celoti pritrdilo tožbenim argumentom, temveč je namesto policije sámo odločilo, da tožniku pripada to, kar je zahteval: začasna dovolitev zadrževanja v Sloveniji, dokler ne bo odločeno, ali bo njegovo 26-letno zgolj ’tolerirano’ bivanje v Sloveniji končno tudi legalizirano,« je sodbo komentiral Vukovićev zagovornik Matevž Krivic.