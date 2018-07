Današnja 175,5 kilometra dolga etapa je postregla z razburljivim dirkanjem, štirimi kategoriziranimi vzponi, od tega tremi ekstra kategorije, in obračunom najboljših na Alpe d'Huez. Dolgo časa je bil z njimi tudi Roglič, ki je zaostal slabe štiri kilometre pred ciljno črto, ko se je na tleh znašel Italijan Vincenzo Nibali. Zasavec je zaostal, nesrečo pa so izkoristili Thomas, njegov rojak in moštveni kolega pri Skyju Froome, Nizozemec Tom Dumoulin in Francoz Romain Bardet. Vmes se jim je priključil še Španec Mikel Landa, ki je v zadnjem kilometru, ko sta se jim Nibali in Roglič že povsem približala, prvi napadel, najmočnejši v sprintu pa je bil Thomas.

Thomas je slavil drugo etapno zmago po vrsti. Drugi je bil Dumoulin z dvema sekundama zaostanka, tretji pa Bardet s tremi sekundami. Roglič je na šestem mestu zaostal 13 sekund.

»Nimam besed. Ne vem, kaj naj rečem. Nisem si predstavljal, da lahko zmagam. Sledil sem Bardetu. Nibali je imel smolo, tudi jaz bi skoraj padel. Lahko gremo kar v Pariz?« se je pošalil Thomas.

Valižan ima zdaj 1:38 minute prednosti pred Froomom in 1:50 pred Dumoulinom. Roglič je zadržal peto mesto, njegov zaostanek znaša 2:46 minute.

Etapo je sicer zaznamoval Nizozemec Steven Kruijswijk, moštveni kolega Rogliča pri ekipi LottoNL-Jumbu, ki je bežal cel dan, ujeli so ga šele 3,5 kilometra pred koncem.