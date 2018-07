V primeru predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, smo državljani zbegani, ali se predsednik države še vedno zavzema za načela stranke SD. Zakaj?

Zato, ker se predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, po eni strani enači s stranko SD, saj je bil v prejšnjem mandatu njihov kandidat, po drugi strani pa njegovo delovanje v praksi temu oporeka. Za predsednika in stranko bi bilo bolje zadeve razjasniti, saj tako predsednik države, gospod Borut Pahor, kot stranka SD izgubljata privržence. Treba se je opredeliti. S tem ni nič narobe, narobe je to, da imaš občutek, da nekateri sedijo (in delajo) na dveh stolih. Seveda je to težava in videno tudi pri drugih strankah in (nekaterih) njenih članih. Morda bo moj zapis dal odgovor strankam, to je njihovemu članstvu, zakaj volilci do zadnjega trenutka ne vedo, komu bi dali svoj glas, ali pa celo ne hodijo na volitve.

Kot zadnje pa bi želela pritrditi vsebini zapisa z naslovom Zaupanje in goljufanje avtorja Miloša Šonca v Dnevniku 17. julija 2018. Avtor je bistvo zajel tako nazorno, da bi njegove besede najraje »olastninila«, morda celo le uporabila »copy-paste«. Njegove besede so me spomnile na prva leta po osamosvojitvi Slovenije, ko se je začela za ljudi, ki so si nagrabili premoženje protizakonito, torej večinoma za tajkune, uporabljati besedna zveza »znašel se je«.

Nataša Keržan, Ljubljana