Delavca sta denarnico z denarjem in osebnimi dokumenti našla pri počivališču Jadova na odcepu avtoceste med Gospićem in predorom Sveti Rok. Nato sta preko facebooka poiskala lastnika in se z njim dogovorila, da mu bosta denarnico vrnila na počivališču Zir na istem odcepu avtoceste, kar sta tudi storila, je dodal Hac.

Kot so poudarili, ni šlo za prvi primer, da so njihovi delavci osrečili ljudi, ki so na počivališčih izgubili denar in dokumente. Pozvali so uporabnike avtocest, naj preverijo, ali imajo osebne stvari s seboj, preden zapustijo počivališče.