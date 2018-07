Polži na obrazu za lepšo kožo

Marsikoga polž odbije že, če ga vidi lesti po vrtu ali cesti, še manj pa večini tekne polž na krožniku. Kaj pa polž na obrazu? In to tako, da ti preslini vsak centimeter kože. Želja po lepi in mladi koži mora biti res velika, da se nekdo odloči za nego s polži, ki poteka tako, da vam na kožo položijo tri do štiri polže, ti pa vam nato lezejo čez obraz, vrat in dekolte, dokler ni povsod polno sluzi. Ko polži oslinijo vse predele kože, jih kozmetičarke pospravijo v terarij, sluz na koži pa pustijo delovati približno 20 minut. Nega s polži sicer ni novost, jo pa kot noviteto na facebooku posebej izpostavlja lepotni salon Kozmetični kotiček. »Polžja slina uravnava vlažnost v koži, izboljšuje strukturo kože, gladi gubice, ščiti kožo pred škodljivimi prostimi radikali, mehča in neguje, pripomore k obnovi novih celic in aktivira obnovitev tkivnega sistema,« naštevajo blagodejne učinke polžje sluzi, ki hrani in pomlajuje kožo, ter opozarjajo, da njihovi polži prihajajo s farme polžev, kjer bivajo »v ustreznem okolju«. Logično je, da kot kozmetični salon, ki s polži služi, odsvetujejo, da bi si polže na vrtu nabrali sami, ker vrtni menda niso primerni, čeprav bi v času, ko vsi prisegajo na eko, naravno in domače, pričakovali, da bodo najboljši polži ravno tisti, ki jih bomo nabrali pred svojim pragom, ne pa tisti, ki so jih vzgojili na farmi.