Aluminij in Celje odpirata slovensko ligo

Z jutrišnjo tekmo prvega kroga med Aluminijem in Celjem z začetkom ob 18. uri se bo začela 28. sezona v prvi slovenski nogometni ligi. Naslov prvaka brani Olimpija, ki je poleg Maribora med glavnimi favoriti za državno krono. Aluminij je dan pred začetkom prvenstva potrdil šesto okrepitev. Po Tadeju Trdini, Eriku Glihi, Marcelu Keneju, Nikoli Leku in Damirju Grgiću bo za Kidričane nastopil tudi hrvaški branilec Ivan Kontek. V zadnjih treh sezonah je igral v hrvaški drugi ligi. Celjani odhajajo na gostovanje v Kidričevo kot favoriti, saj so zadržali ogrodje moštva iz minule sezone. »Priprave so hitro minile. Igralci so se izkazali z marljivostjo in že nestrpno pričakujejo začetek sezone. Proti Aluminiju bomo kajpada krenili na zmago,« pravi celjski trener Dušan Kosič. V soboto bosta tekmi Mura – Triglav in Gorica – Olimpija, dan pozneje pa še Rudar – Maribor in Domžale – Krško.