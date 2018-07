Nekdanji trener Barcelone Luis Enrique je nasledil Julena Lopeteguija, ki je tik pred pričetkom svetovnega prvenstva v Rusiji sprejel službo trenerja pri madridskem Realu, posledično pa bil odpuščen s položaja selektorja španske vrste.

»Pred nami je izziv, da čez dve leti osvojimo naslednje veliko tekmovanje. Naredili bomo poglobljeno analizo vsega, kar je bilo v zadnjem obdobju narejenega, vključno z izvrstnim delom, ki sta ga opravila tako Julen Lopetegui kot Fernando Hierro,« je na novinarski konferenci v Madridu dejal Enrique.

Nekdanji trener Barcelone o tem, kako bo videti bodoče moštvo Španije, ni želel podrobno razlagati, je pa zatrdil, da ga pomlajevanje reprezentance ne zanima. »Ne bo revolucije, a do sprememb bo prišlo. Leta me ne zanimajo. Tudi če je nekdo star 30 let, to ni pomembno. Moramo se razvijati, zato bo zagotovo tudi nekaj presenečenj.«

Oseminštiridesetletni, ki je Barcelono vodil med letoma 2014 in 2017, pred tem pa bil tudi na čelu Rome in Celte Vigo, sicer slovi kot trener, ki z mediji ni v najboljših odnosih. Kljub temu je zatrdil, da si želi imeti z njimi dobre odnose. »Pričakovanja so visoka. Skušam biti profesionalen in hkrati prijazen, a menim, da to niti ni pomembno,« je še povedal Enrique, ki se je s špansko nogometno zvezo dogovoril za dveletno sodelovanje.